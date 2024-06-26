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Bodrum'da denizin dibinden çöp yığını çıktı! 800 kilogram atık...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:34 Güncelleme: 26.06.2024 18:34
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Bodrum’da denizin dibinden çöp yığını çıktı! 800 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 800 kilogram atık çıkarıldı. Bir kafe önünde sergilenen atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü. Vatandaşların da destek verdiği etkinlik, 3 Temmuz'da Gümbet sahilinde devam edecek.

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