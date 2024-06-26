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Söke'de trafik kazası: 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:50
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Söke’de trafik kazası: 2 yaralı

Söke'de İsmet İnönü Caddesi Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

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