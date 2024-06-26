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Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 14:48
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Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağında hasat başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli sarımsağın hasadına başlandı.

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