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Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:37
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Samsun’da uyuşturucu ve silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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