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Aşırı sıcaklar tarımda verim kaybına neden oldu! Hasatlar öne çekildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 13:38
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Aşırı sıcaklar tarımda verim kaybına neden oldu! Hasatlar öne çekildi

Tarım üretimine olumsuz etki yapan aşırı sıcaklar ürün hasatlarını öne çekerek verim kaybı yaşattı.

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