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Balıkesir'de temizlik görevlisinin parkta bulduğu para sahibine ulaştırıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 13:36
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Balıkesir’de temizlik görevlisinin parkta bulduğu para sahibine ulaştırıldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir parkta temizlik görevlisinin poşet içinde bulduğu 15 bin 500 lira, sahibine teslim edildi.

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