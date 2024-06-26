26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakarya'da kamyonet takla attı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:35
ABONE OL
Sakarya’da kamyonet takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör