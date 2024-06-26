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Malatya'da korkutan yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:34
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Malatya’da korkutan yangın

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde anız yangını çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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