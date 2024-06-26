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Sakarya'da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali, Kaynarca...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 16:09 Güncelleme: 26.06.2024 16:54
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Sakarya’da 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı! Karasu, Kocaali, Kaynarca...

Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde yarından başlamak üzere 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı. İşte detaylar...

Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek. Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

3 GÜN YASAK KARARI

Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine yarın, cuma ve cumartesi günü için yasak getirildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz deniz durumunun ölümlü boğulma olaylarına sebep olduğu belirtilerek, meteorolojik veriler ve ağır deniz şartları nedeniyle perşembe, cuma ve cumartesi günleri denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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