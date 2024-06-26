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Diyarbakır'da örtü yangını!

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:45
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Diyarbakır’da örtü yangını!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisi ile yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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