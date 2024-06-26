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Evini temizlerken canında oldu! Elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 16:36 Güncelleme: 26.06.2024 16:53
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Evini temizlerken canında oldu! Elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde evinin mutfağını temizleyen 26 yaşındaki Ceylan Y. elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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