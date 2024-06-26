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Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapalı! Kültür ve Turizm Bakanlığı detayları duyurdu...

Giriş: 26.06.2024 21:35
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Assos Örenyeri 3 gün ziyarete kapalı! Kültür ve Turizm Bakanlığı detayları duyurdu...

Kültür ve Turizm Bakanlığ tarafından yapılan açıklamada yangından etkilenen Assos Örenyeri'ndeki çalışmalar nedeniyle tesislerin 3 gün ziyarete kapalı kalacağı bildirildi. İşte detaylar...

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