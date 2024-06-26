26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Niğde'de bal üreticilerine damızlık ana arı desteği!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 13:33
ABONE OL
Niğde’de bal üreticilerine damızlık ana arı desteği!

Niğde Ömer Haliasdemir Üniversitesinde arıcılık konusunda eğitim verilen 10 üreticiye 50 damızlık ana arı dağıtıldı. Vali Cahit Çelik, Bor ilçesindeki merkezde düzenlenen törende, Niğde'de 385 kişinin arıcılık yaptığını, 46 binin üzerinde kovan bulunduğunu söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör