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Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:31
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Evinde uyuşturucu satan sanığa 16,5 yıl hapis cezası

Adana'da evinde gece geç saatlerde uyuşturucu sattığı iddia edilen R.K., 16,5 yıl hapis ve 90 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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