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Malatya'da kayısı hasadı başladı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 16:43
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Malatya’da kayısı hasadı başladı

Malatya'da 2024 yılı yaş kayısı hasadı başladı. Bu yıl kuru ve yaş kayısı ihracatında toplamda 100 bin ton ihracat ile 750 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyor.

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