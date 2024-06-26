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Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Diyarbakır'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor | Çanakkale'de yangın Antik kente sıçradı

AA İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 18:13 Güncelleme: 26.06.2024 18:59
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Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Diyarbakır’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor | Çanakkale’de yangın Antik kente sıçradı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi, Balıkesir'in Altıeylül, Denizli'nin Buldan ve Çanakkale'nin Ayvacık ile Biga ilçelerinde orman yangını çıktı. Biga ve Denizli'deki yangın kontrol altına alınırken diğer bölgelerdeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki makilik alanda çıkan yangından alevler antik kente sıçradı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilikte, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbarla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyerek Assos Antik Kenti'ne ulaştı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Çermik'teki yangın ilçenin kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi ihbar yapıldı. Bölgeye İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çermik'teki orman yangına bir de helikopter yollandı.




Yangına havadan da müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına ekiplerin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale ediliyor.

BALIKESİR
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, yangını kontol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.


DENİZLİ

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter, 10 arazöz, 3 iş makinası, 2 dozer ile 4 itfaiye aracı destek verdi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

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