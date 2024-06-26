Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Diyarbakır’da orman yangını! Ekiplerin canhıraş müdahalesi sürüyor | Çanakkale’de yangın Antik kente sıçradı

DİYARBAKIR

Diyarbakır Çermik'teki yangın ilçenin kırsal Dikyol Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi ihbar yapıldı. Bölgeye İtfaiye, AFAD, Jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çermik'teki orman yangına bir de helikopter yollandı.