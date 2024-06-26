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Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 13:39
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Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı korunan alanlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde toplam 5 milyon 338 bin 557 kişiyi ağırladı.

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