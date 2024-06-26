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Kadıköy'de restoranda korku dolu anlar! Asma tavan çöktü yaralılar var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 01:36 Güncelleme: 26.06.2024 01:38
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Kadıköy’de restoranda korku dolu anlar! Asma tavan çöktü yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de içinde müşterilerin de bulunduğu bir restoranın asma tavanının çökmesi sonucu panik anlar yaşandı. Yaşanan kazada bazı müşteriler yaralandı.

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