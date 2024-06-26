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Çorum'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 06:00
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Çorum’da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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