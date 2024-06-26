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Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 13:00
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Hatay’da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaye ekipleri sevk edildi.

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