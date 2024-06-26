26 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 13:07
ABONE OL
Suriye’nin kuzeyinde 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör