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Artvin'de şiddetli yağış etkili oldu

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 12:58
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Artvin’de şiddetli yağış etkili oldu

Artvin'in Arhavi ve Borçka ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken su zaman zaman trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler, polislerin yönlendirmesiyle trafikte güçlükle ilerledi.

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