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Gaziantep'te DEAŞ'lı terörist tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:35
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Gaziantep’te DEAŞ’lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan DEAŞ'lı terörist tutuklandı.

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