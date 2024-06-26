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Esenyurt'ta boş arazide cesedi bulunan Nurcan Karabulut toprağa verildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 15:33
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Esenyurt’ta boş arazide cesedi bulunan Nurcan Karabulut toprağa verildi

Esenyurt'ta cesedi, boş bir arazide bulunan 35 yaşındaki epilepsi hastası Nurcan Karabulut, öğlen kılınan cenaze namazın ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin Karabulut'un şüpheli ölümüyle ilgili çalışmaları devam ediyor.

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