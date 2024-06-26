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Edirne'de anız yangını paniği! Ekipler hemen müdahale etti

AA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 09:23
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Edirne’de anız yangını paniği! Ekipler hemen müdahale etti

Son dakika haberi...Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde anız alanından ormana sıçrayan yangın söndürüldü. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

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