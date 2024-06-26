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İzmir'de sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 09:33
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İzmir’de sandalye fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde, kamp ve plaj sandalyesi üreten fabrikanın depo bölümünde çıkan, imalathaneye de sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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