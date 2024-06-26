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Arhavi'de aşırı yağışlar sele neden oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 08:42
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Arhavi’de aşırı yağışlar sele neden oldu

Arhavi'de meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Arhavi Belediyesi ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle birçok noktada taşkınları kontrol altına aldı. Özellikle Boğaziçi Mahallesi'nde yaşanan olayda bir araç, belediye personellerinin hızlı müdahalesi sayesinde suyun altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kapisre Deresi'nde herhangi bir yükselme meydana gelmediği gözlemlendi.

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