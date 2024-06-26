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Trafikte alkollü at arabası kullanan kişiye para cezası

ahaber.com.tr AA
Giriş: 26.06.2024 06:02
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Trafikte alkollü at arabası kullanan kişiye para cezası

Son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde trafikte tehlike oluşturan ve alkollü olduğu belirlenen at arabası sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

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