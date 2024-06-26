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Nebbaş kelime anlamı nedir? Başkan Erdoğan'ın söylediği siyasi nebbaşlık kelimesi ne demek?

Giriş: 26.06.2024 12:38 Güncelleme: 26.06.2024 13:17
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Nebbaş kelime anlamı nedir? Başkan Erdoğan’ın söylediği siyasi nebbaşlık kelimesi ne demek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasında kullandığı "siyasi nebaşlık" terimi sosyal medyada ve arama motorlarında büyük ilgi çekti. Bu terimin ne anlama geldiği hakkında detaylar merak edildi. Peki, nebbaş kelime anlamı nedir? Başkan Erdoğan'ın söylediği siyasi nebbaşlık kelimesi ne demek? İşte merak edilenler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son konuşmasında kullandığı "siyasi nebbaşlık" terimi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu ifadenin ne anlama geldiği ve hangi bağlamda kullanıldığı merak konusu oldu. İşte detaylar!

"BUNUN ADI SİYASİ NEBBAŞLIKTIR"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Siyasi bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Bu kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimleri asla masum değildir." ifadelerini kullandı.

SİYASİ NEBBAŞLIK NEDİR?

"Siyasi nebbaşlık" terimi, Türkçede "nebbaş" kelimesinden türetilmiştir.

NEBBAŞ KELİME ANLAMI

Nebbaş, genellikle "mezar soyguncusu" olarak tanımlanan bir kişiyi ifade eder.

Bu kelime Arapça kökenli "nebbāş" kelimesinden gelmektedir ve Türkçe'de ölü ile birlikte gömülen değerli eşyaları çalan kimse anlamında kullanılır.

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