Nebbaş kelime anlamı nedir? Başkan Erdoğan’ın söylediği siyasi nebbaşlık kelimesi ne demek?

"BUNUN ADI SİYASİ NEBBAŞLIKTIR"

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 insanımızı kaybettiğimiz bir felaket üzerinde tepinenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Siyasi bir fırsatçılık ile karşı karşıyayız. Bunun adı siyasi nebbaşlıktır. Bu kansızların milletin sinir uçları ile oynama girişimleri asla masum değildir." ifadelerini kullandı.

SİYASİ NEBBAŞLIK NEDİR?

"Siyasi nebbaşlık" terimi, Türkçede "nebbaş" kelimesinden türetilmiştir.