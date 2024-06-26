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TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 26.06.2024 08:20 Güncelleme: 26.06.2024 09:06
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TEM’de zincirleme kaza! Yaralılar var

Esenyurt, TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'na Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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