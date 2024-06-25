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Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 25.06.2024 13:04
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Yunanistan’a kaçmak isteyen PKK mensubu yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen zanlının işlemleri sürüyor.

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