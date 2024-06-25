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Doktorların yazdıkları ilaçlardan kar payı aldıkları iddiası! Bolu'yu karıştıran olay

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 13:21
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Doktorların yazdıkları ilaçlardan kar payı aldıkları iddiası! Bolu’yu karıştıran olay

Bolu'da 2 devlet hastanesinde görevli ortopedi doktorlarının ilaç mümessilleri ile ortak çalışarak kazancın yarısını aldıkları iddiası üzerine 4 doktor hakkında soruşturma başlatıldı. WhatsApp aracılığıyla kuğu emojisi ile haberleşen doktor ve mümessillerin konuşmaları soruşturma dosyasında yer aldı.

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