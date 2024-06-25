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Bak şu sıpanın yaptığına: İki kilometrelik düğün konvoyuna en önde böyle eşlik etti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 12:47 Güncelleme: 25.06.2024 12:47
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Bak şu sıpanın yaptığına: İki kilometrelik düğün konvoyuna en önde böyle eşlik etti

Kütahya'da düğün konvoyuna katılan sıpa, ilginç görüntülere sahne oldu.

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