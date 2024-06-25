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Yıldırım düşen evde yangın çıktı

İHA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.06.2024 10:30
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Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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