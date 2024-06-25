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Mersin'de insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:35 Güncelleme: 25.06.2024 10:41
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Mersin’de insan ticareti operasyonu: 8 tutuklama

Mersin'de insan ticareti ve fuhşa yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı 8'i tutuklandı.

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