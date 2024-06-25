25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 10:29 Güncelleme: 25.06.2024 10:31
ABONE OL
Üstgeçitten aracın üstüne düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde dengesini kaybettiği ileri sürülen çocuk, üstgeçitten seyir halindeki aracın üstüne düştü. Çocuk hayatını kaybederken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör