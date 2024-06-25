Esenyurt'ta sır olay! Boş arazide ceset bulundu
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitenin yanındaki boş araziden gelen kötü koku üzerine yapılan incelemede, arazide bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.
Esenyurt'ta boş bir arazide kadın cesedi bulundu.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı.
KÖTÜ KOKU CESEDİ ORTAYA ÇIKARDI
Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti. Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.
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