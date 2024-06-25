Esenyurt’ta sır olay! Boş arazide ceset bulundu

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri incelme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

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