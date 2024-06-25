25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Şırnak'ta korkunç kaza! Aynı aileden 4'ü çocuk çok sayıda yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 00:36 Güncelleme: 25.06.2024 00:36
ABONE OL
Şırnak’ta korkunç kaza! Aynı aileden 4’ü çocuk çok sayıda yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan feci kazada aynı aileden 4’ü çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silopi-Şırnak kavşağında M.B. idaresindeki 73 AAR 783 Ford Courier marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik tabelasına çarptıktan sonra refüje çıktı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör