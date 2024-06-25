Şırnak’ta korkunç kaza! Aynı aileden 4’ü çocuk çok sayıda yaralı

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki A.B., R.B., M.B., B.E.B., H.B., A.B ve R.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk edildi.