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Fethiye'de feci son! Olay yerinde can verdi: 1 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 01:04
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Fethiye’de feci son! Olay yerinde can verdi: 1 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki otomobil ve motosiklet korkunç şekilde çarpıştı. Yaşanan kazada motosikletteki şahıs olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü ise yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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