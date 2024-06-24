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Düzce'de dehşet! Yola savrulan piknik tüpü kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 00:10 Güncelleme: 25.06.2024 00:11
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Düzce’de dehşet! Yola savrulan piknik tüpü kazaya neden oldu: Ölü ve yaralılar var

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarparak kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazada cipte bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

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