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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alınacak

AA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 01:55
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına personel alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, mütercim tercüman ve iletişim personeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 5 sözleşmeli personel alacak. Personel alımına dair yazılı ve sözlü sınavlar İletişim Başkanlığında yapılacak. Öte yandan ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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