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Dalları kiraz bastı! Üreticinin yüzü gülüyor

Giriş: 25.06.2024 08:43
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Dalları kiraz bastı! Üreticinin yüzü gülüyor

Erzincan'ın Yaylabaşı yerleşkesinde dalları kiraz bastı. Erzincan'ın bereketli topraklarında pek çok sebze ve meyve çeşidinin yetiştiğini belirten Vali Aydoğdu, "Bu mümbit topraklarda üretmek; toprağı işlemek, geleceğe miras bırakmak demektir. Kirazın lezzeti, emeğin bereketiyle buluşunca daha bir anlam kazanıyor." dedi.

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