Ege'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 01.36’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.
AFAD: Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Soma (Manisa)
Tarih:2024-06-25
Saat:01:36:43 TSİ
Enlem:39.3 N
Boylam:27.53361 E
Derinlik:10.24 km
Depremin saati 01.36 olarak açıklanırken derinliği 10.24 km olarak kaydedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-06-25 01:36:4339.327.5336110.24MW4.8Soma (Manisa)Detay
2024-06-24 23:51:0938.4127837.541946.86ML1.4Darende (Malatya)Detay
2024-06-24 22:59:1238.3927837.523066.99ML2.4Darende (Malatya)Detay
2024-06-24 22:33:4940.1883331.733337.16ML2.1Beypazarı (Ankara)Detay
2024-06-24 22:26:4938.2827837.821677.0ML3.3Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-24 22:25:2038.2766737.824447.0MW3.9Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-24 21:56:2338.4908330.590567.05ML1.7Şuhut (Afyonkarahisar)Detay
2024-06-24 21:32:2639.887539.639727.11ML2.2Kelkit (Gümüşhane)Detay
2024-06-24 21:02:1138.3747237.543068.41ML1.8Darende (Malatya)Detay
2024-06-24 20:56:4438.1186138.632227.0ML1.6Pütürge (Malatya)Detay
2024-06-24 20:52:1439.0866727.533617.02ML1.5Soma (Manisa)Detay
2024-06-24 20:45:1238.1297238.323899.32ML2.6Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-06-24 20:17:2337.2322236.671115.17ML1.7Bahçe (Osmaniye)Detay
2024-06-24 20:07:4035.4238927.9066712.86ML2.1Akdeniz - [135.28 km] Marmaris (Muğla)Detay
2024-06-24 19:48:0437.4691737.0054.33ML2.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-06-24 18:54:0838.2636137.8086110.78ML1.5Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-24 18:02:3838.2277838.785284.79ML1.7Pütürge (Malatya)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1998 2008 arasına SGK 7'lik formülü verdi! Emeklilik bekleyene tam 12'den fırsat
- Resimli Bulmaca: Futbol Toplarının Arasındaki Pandayı 8 Saniyede Bulun!
- İŞKUR 81 ilde beden işçisi alacak! En az ilkokul mezunu 24.907 personel istihdam edilecek: İşte başvuru ekranı...
- Aile Destek ödemeleri ne zaman sona erecek? Aile Destek ödemeleri bitti mi, bu ay son mu? Temmuzda yatacak mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS üniversite sınavı sonuç tarihi netleşti mi? ÖSYM duyuru
- A101'de bu hafta 5.243 TL'ye 125 CC Benzinli Motosiklet geliyor: A101 24-27 Haziran aktüel ürünler kataloğu
- Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
- 157 yıl boyunca bu besini tüketti: Dünyanın en uzun yaşayan insanı Zaro Ağa'nın muhteşem sırrı
- Kamuya 60.857 kişi alınacak: Başvuru ekranı açıldı! İlanı duyanlar koşuyor: 30.000 TL maaşla...
- HAVA DURUMU | Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çöl sıcakları kavuracak! Meteorolojiden 5 günlük harita
- Saniyeler içinde haşlanmış yumurta soyma hilesi: Tek malzemeyle mükemmel sonuç
- 1993 1999 2002 2005 sonrasına yaş gün prim detayı geldi! Erken emekliliğe kapı aralayanlar listede