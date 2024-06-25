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Ege'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 01:39 Güncelleme: 25.06.2024 01:55
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Ege’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesinde, AFAD verilerine göre saat 01.36’da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

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AFAD: Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük:4.8 (Mw)

Yer:Soma (Manisa)

Tarih:2024-06-25

Saat:01:36:43 TSİ

Enlem:39.3 N

Boylam:27.53361 E

Derinlik:10.24 km

Depremin saati 01.36 olarak açıklanırken derinliği 10.24 km olarak kaydedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-25 01:36:4339.327.5336110.24MW4.8Soma (Manisa)Detay

2024-06-24 23:51:0938.4127837.541946.86ML1.4Darende (Malatya)Detay

2024-06-24 22:59:1238.3927837.523066.99ML2.4Darende (Malatya)Detay

2024-06-24 22:33:4940.1883331.733337.16ML2.1Beypazarı (Ankara)Detay

2024-06-24 22:26:4938.2827837.821677.0ML3.3Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 22:25:2038.2766737.824447.0MW3.9Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 21:56:2338.4908330.590567.05ML1.7Şuhut (Afyonkarahisar)Detay

2024-06-24 21:32:2639.887539.639727.11ML2.2Kelkit (Gümüşhane)Detay

2024-06-24 21:02:1138.3747237.543068.41ML1.8Darende (Malatya)Detay

2024-06-24 20:56:4438.1186138.632227.0ML1.6Pütürge (Malatya)Detay

2024-06-24 20:52:1439.0866727.533617.02ML1.5Soma (Manisa)Detay

2024-06-24 20:45:1238.1297238.323899.32ML2.6Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-06-24 20:17:2337.2322236.671115.17ML1.7Bahçe (Osmaniye)Detay

2024-06-24 20:07:4035.4238927.9066712.86ML2.1Akdeniz - [135.28 km] Marmaris (Muğla)Detay

2024-06-24 19:48:0437.4691737.0054.33ML2.6Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-06-24 18:54:0838.2636137.8086110.78ML1.5Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-24 18:02:3838.2277838.785284.79ML1.7Pütürge (Malatya)

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