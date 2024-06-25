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Meteoroloji uyarmıştı: Van'da birçok ilçe sele teslim oldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 25.06.2024 01:34
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Meteoroloji uyarmıştı: Van’da birçok ilçe sele teslim oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından doğu ve güney doğu bölgelerine yapılan sağanak uyarılarının ardından yağışlar etkisini gösterdi. Van'da 3 ilçenin kırsal mahallelerinde sağanak, sele neden olurken bazı evler,ahırlar ve tarım arazileri yağış nedeniyle zarar gördü.

Geçtiğimiz günlerde meteoroloji doğu ve güneydoğu bölgelerine sağanak uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından şiddetli yağış etkisini gösterdi.

EVLER VE AHIRLARI SU BASTI

Van'ın Başkale, Saray ve Muradiye ilçelerinin kırsal mahallelerinde sağanak yağış, sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı evler ile dere kenarındaki ahırları su bastı, tarım alanları zarar gördü.

DERE TAŞTI

Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye'nin Adaklı ve Saray'ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü.

Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ekipler iş makineleriyle selin vurduğu mahallelere geldi. Selin vurduğu mahallelerde 3 loder, 1 ekskavatör, 3 greyder, 2 hidromek, vidanjör ve basınç aracı ile çalışma başlatıldı.

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