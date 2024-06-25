Meteoroloji uyarmıştı: Van’da birçok ilçe sele teslim oldu

DERE TAŞTI

Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye'nin Adaklı ve Saray'ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü.