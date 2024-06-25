Ankara'da kamyonet otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var
Ankara-Niğde Otoyolu üzerinde kamyonet, önünde giden otomobile arkadan çarptı. Bariyerle kamyonet arasında sıkışarak demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Aksaray İstikametinde meydana geldi.
C.K. yönetimindeki 34 FVB 506 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan H.K.Ü. yönetimindeki 06 DMP 932 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kamyonet ve demir bariyerler arasında sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içinde bulunan D.Ü.'nün (39) hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan sürücüsü H.K.Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.K. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü C.K. ise Şereflikoçhisar ilçe jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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