Ankara’da kamyonet otomobile çarptı! Ölü ve yaralılar var

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil içinde bulunan D.Ü.'nün (39) hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan sürücüsü H.K.Ü. ile kamyonette yolcu olarak bulunan B.K. ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kamyonet sürücüsü C.K. ise Şereflikoçhisar ilçe jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.