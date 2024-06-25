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Tekirdağ'da mahalle arasındaki arazi yangını korkuttu: 50 güvercin son anda kurtarıldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 25.06.2024 09:51 Güncelleme: 25.06.2024 09:53
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Tekirdağ’da mahalle arasındaki arazi yangını korkuttu: 50 güvercin son anda kurtarıldı

Tekirdağ Çorlu’da sokak arasında otluk ve ağaçlık arazide çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

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