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Katil zanlısı damat: "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım"

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:07 Güncelleme: 25.06.2024 14:07
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Katil zanlısı damat: Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım

Adana'da eşini ve ailesinden 3 kişiyi öldüren şahıs; annesi, babası ve bebeğiyle Irak'a kaçmak isterken Hatay'da yakalandı. Katil zanlısının ifadesinde, "Nevrim döndü herkesi öldürdüm, pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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