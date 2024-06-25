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Erzurum'da aracın altında kalan küçük çocuk can verdi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:10 Güncelleme: 25.06.2024 14:13
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Erzurum’da aracın altında kalan küçük çocuk can verdi

Erzurum'da bir sitenin kapalı otoparkından çıkış yapan araç sürücüsü, yol üzerinde bulunan iki çocuğa çarptı, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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