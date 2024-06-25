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Isparta'da karanfil hasadına başlandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:39
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Isparta’da karanfil hasadına başlandı

Isparta'da 2 bin dekar alanda hasadına başlanan karanfilde, 300 milyon dal rekolte bekleniyor. Karanfil üreticilerinden Murat Aslan da karanfil dikimine eylül ayında başladıklarını ve 9 ay sonra hasat ettiklerini bildirdi.

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