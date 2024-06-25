25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Katil İsrail'in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 658'e çıktı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 14:41
ABONE OL
Katil İsrail’in 263 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 37 bin 658’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 37 bin 658'e yükseldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör